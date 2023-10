Tragico schianto sulla superstrada Rieti-Terni | due morti 

Leggi su agi

(Di sabato 7 ottobre 2023) AGI - È di 2 morti e 4 feriti il gravissimo bilancio dell'Incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, all'altezza dello svincolo per il santuario di Greccio, in territorio della provincia laziale. Per cause ancora da accertare, e tutt'ora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, due utilitarie che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate frontalmente proprio a ridosso dello svincolo per il borgo reatino di Greccio. A perdere la vita due giovani di 30 e 33 anni, uno dei quali è risultato essere il conducente di una delle due autovetture. L'altro invece era uno dei passeggeri a bordo dei sedili posteriori dell'altra auto. Entrambi reatini. Le altre 4 persone coinvolte, anche loro del territorio e anche loro molto giovani, sono state trasportate in ospedale ...