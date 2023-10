Tragedia a scuola | padre stroncato da un malore dopo aver accompagnato il figlio

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 7 ottobre 2023) Oggi Notizie La città di Lizzano è stata recentemente scossa da un tragico evento che ha spezzato una vita nel suo fiore. Il noto tatuatore Pietro Lanzo non è più tra noi, a seguito di un incidente stradale. Il dolore per la sua perdita è palpabile, non solo per la sua famiglia, ma per l'intera comunità. La tragica scomparsa di Pietro Lanzo Pietro Lanzo, un apprezzato tatuatore di 35 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre tornava a casasuo. La notizia della sua morte ha lasciato Lizzano in profondo shock, ed ha sconvolto i suoi cari, la sua vasta cerchia di amici e clienti, che avevano imparato ad ammirare il suo talento nel mondo dei tatuaggi. L'incidente è avvenuto in via Gramsci, dove Pietro stava guidando la sua moto. Indossava un ...