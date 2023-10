Traffico Roma del 07-10-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto aNord trafficata via Cassia dalla Giustiniana fino a Tomba di Nerone nei due sensi di marcia terminata la manifestazione è partita oggi alle 13 con due cortei con arrivo in piazza di Porta San Giovanni rimane intenso ilnelle zone limitrofe della piazza dopo le direzioni dei mezzi pubblici tutte le linee del trasporto pubblico stanno tornando alla normalità code sul lungotevere tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Cavour direzione Flaminio fuori raccordo si sta in coda sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia in via di Malafede nel tram le direzioni di marciain coda sullaFiumicino tra Ponte Galeria è l’uscita per immettersi sul grande raccordo anulare e una volta sul raccordo siamo in carreggiata esterna si rallenta fino ...