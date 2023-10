Traffico Roma del 07-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto sullaFiumicino un incidente sta provocando una coda in prossimità dell’uscita per immettersi sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna è sullo stesso ora si rallenta perfino all’uscita Appia sulla tangenzialein coda tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni anche per la presenza dei due cortei partite alle ore 13 il primo da Piazza della Repubblica con arrivo a Piazza di Porta San Giovanni mentre il secondo corteo partito da Piazzale dei Partigiani giungerà sempre a Piazza di Porta San Giovanni intenso ilin tutta la zona fuori raccordo si sta in coda sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede nel direzione del centro e via di Bravetta divieto di transito tra via Camillo Serafini e ...