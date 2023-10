Traffico Roma del 07-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso su via Cassia 3 la Giustiniana Tomba di Nerone nei due sensi di marcia cosa perintenso sullaFiumicino in prossimità dell’uscita il raccordo anulare in carreggiata esterna doppia manifestazione questo pomeriggio afino alle 19 circa 50000 persone sfilano per le vie della capitale in due cortei organizzati dalla CGIL il corteo partito da Piazza della Repubblica a passando per le scudino e percorrendo quindi via Cavour Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto il secondo corteo anche il film 19 partito da Piazzale dei Partigiani nelle vicinanze della stazione Ostiense con itinerario via della Piramide Cestia e viale Aventino quindi Piazza di Porta Capena le aree del Colosseo via e ...