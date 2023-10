Traffico Roma del 07-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non ci sono particolari novità non molti gli spostamenti registrati al momento in queste ore sono a rete viaria cittadina L’unica notizia di un incidente segnalato ci dà la polizia locale in via Aurelia dove ci sono rallentamenti a ridosso della circonvallazione Cornelia Come andiamo tutte le attenzioni del caso nessuna segnalazione degli A me invece quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare sulle altre strade all’Eur e la World Triathlon Cup chiusure e modifiche alla viabilità nella zona del laghetto di Viale America la Cristoforo Colombo chiusa fino alle ore 14 in direzione di Ostia tra l’obelisco in viale dell’Umanesimo Oggi pomeriggio la manifestazione della CGIL che attraverserà le strade della capitale manifestazione a cui sono per più di 50000 persone due i cortei che coinvolgeranno in ...