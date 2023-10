Tra Israele e Hamas | tocca ai sauditi ora dimostrare coraggio e lungimiranza

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’aggressione esterna dovrebbe coagulareintorno a chi lo guida, Netanyahu, a meno che la situazione non degeneri al punto da imporre nuovi equilibri interni, quali un governo di unità nazionale. Si rischia un'esasperazione di violenza da entrambe le parti. Mohammed Bin Salman ha però le carte per cambiare lo stato delle cose

Guido Crosetto non sottovaluta affatto la situazione conflittualee Hamas dopo l'attacco dei terroristi palestinesi. Il ministro della Difesa, in un'intervista al Corriere della Sera, espone tutte le proprie preoccupazioni sul Medio Oriente: 'È un ...Manifestazioni a sostegno di Hamas e controsi sono svolte in diverse città europee e non solo. Si è arrivati a scontrimanifestanti e agenti di polizia a Berlino, dove ieri sera un gruppo di persone, circa un centinaio, ha ...

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14 - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14 RaiNews

Israele-Hamas, le ultime notizie | Scontri a fuoco tra Israele e Hamas vicino Gaza. Il bilancio dell’attacco... Corriere della Sera

Assistiamo alla rottura vistosa e forse insanabile di quella comune identità nazionale che è da sempre la vera forza d’Israele, ma che ora appare indebolita o ...C'è Shani, tatuatrice con doppia cittadinanza tedesca e israeliana, che era al rave vicino alla Striscia di Gaza quando è partito l'attacco di Hamas.