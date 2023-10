Tottenham primo in Premier in attesa del big match Arsenal-City | battuto il Luton 1-0

(Di sabato 7 ottobre 2023) La cura Postecoglu sembra funzionare. Ilvince in dieci uomini 1-0 nel suggestivo stadio delTown. A finetempo secondo giallo a Bissouma che si butta poco fuori l’area di rigore. Per l’arbitro è simulazione ed esce il rosso all’indirizzo del calciatore maliano. Il gol arriva in avvio di ripresa. Maddison, dopo uno scambio con Kulusevski alla bandierina del calcio d’angolo, pesca van de Ven che di sinistro trova la rete della vittoria. Ilrimane l’unica squadra inad essere ancora imbattuta dopo otto giornate. Con la vittoria sulconquistano ilposto momentaneo in campionato, indi-Manchesterdi domani pomeriggio. Goaaaal Micky Van De ...

