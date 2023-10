Torino | Tameze | «La sosta ci farà bene | arriva nel momento giusto»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le parole di Adrien, centrocampista del, dopo la sconfitta dei granata nel derby della Mole contro la Juve Adrienha parlato ai microfoni diChannel dopo la sconfitta del Toro nel derby contro la Juve. Di seguito le sue parole. «A far male sono questi due gol che abbiamo preso su calcio d’angolo a far male. Era una partita aperta, senza quelli non potevamo sapere chi avrebbe vinto. Noi lavoriamo tanto e adesso c’è la, quindi abbiamo tempo per lavorare, almeno per chi resterà qua. Le vittorie arriveranno, non ho dubbi sulla qualità della squadra. Abbiamo giocatori che si sono fatti male e altri che sono stanchi, lanel

2023-07-23 15:15:43 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Dopo il portiere Popa e ...

... "ha fatto una ottima gara, è un ragazzo d'oro e ci serviva anche a livello umano"Sulla ..., Juric: 'La Juventus gioca per il risultato. Al ritorno proveremo a batterli'Un dispiaciuto Ivan ...Federico Gatti ha dovuto aspettare tanto per liberare la sua gioia nel derby Juventus -, ... La palla carambola sulla testa diche involontariamente la mette in area piccola: Kean , in ...

Le probabili formazioni di Juventus-Torino: fuori Radonjic, Tameze in difesa Toro News

Tameze: "I due gol da calcio d'angolo fanno male, era una partita aperta" Toro.it

Al termine di Juventus-Torino, gara valida per l'ottavo turno del campionato di Serie A, Adrien Tameze è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di seguito le sue ...L'allenatore granata Ivan Juric parla dopo la sconfitta del Torino per 2-0 per mano della Juventus di Max Allegri.