Torino | parla l’ex Sala | «Mi piacerebbe a due punte | Sanabria-Zapata come Pulici-Graziani»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nelle ore precedenti all’attesissimo derby della Mole, ci ha pensatoClaudioa caricare l’ambiente e a dare quel pizzico di autostima agonistica che in occasioniqueste può ribaltare le sorti di una partita già decisa per molti. Inutile nascondersi: l’ultima vittoria delcontro la tanto agoniata Juventus risale alla stagione 2014/2015, dove nel segno di Darmian e Quagliarella la formazione allenata da Gian Piero Ventura conquistò i tre punti. Nonostante ciò, a distanza di 8 anniala campione d’Italia hato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in maniera tutt’altro che pessimista: «Dico che potrebbe essere (anno, ndr.) quello buono… per fargli lo scherzetto in casa loro: una soddisfazione che al popolo del ...