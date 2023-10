Torino | Juric | «Difficile spiegare cosa ci succede nel derby»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le parole di Ivan, tecnico del, dopo la sconfitta dei granata neldella Mole contro la Juve Ivanha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delnelcon la Juve. Di seguito le sue parole. GOL SU PALLE INATTIVE – «È frustrante come è nato il calcio d’angolo.dale cose che ci succedono nel, nel primo tempo non abbiamo concesso niente ed eravamo molto concentrati. Nel secondo tempo abbiamo regalato un calcio d’angolo e abbiamo preso due gol su calci piazzati». PARTITA – «La squadra ha fatto la partita giusta nel primo tempo. Abbiamo tolto riferimenti, ma il secondo tempo si è aperto subito così e abbiamo concesso un altro gol su angolo. Poi diventa ...

La squadra ha approcciato molto bene la partita, ha attaccato nella maniera giusta, non subiva ed era molto concentrata. Nel secondo tempo non ...

... c'è un grande rammarico, c'è un senso di essere incompiuti perché in due anni e mezzo non sono riuscito a dare ai tifosi la gioia di vincere un derby": il tecnico del, Ivan, trattiene a ...Le lacrime di: "Così è frustrante" . Allegri raggiunge Trap per numero di vittorie nei derby: ... " Primo tempo merito delin una partita simile a quella con l'Atalanta. Poi col 4 - 4 - 2 ...

Ivan Juric in conferenza stampa dopo Juve Torino. COSA NON HA FUNZIONATO – «La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, giocando come volevo. Abbiamo concesso poco. Nel ...