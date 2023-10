Tisci | “Legato al Benevento | sarà difficile ma faremo una grande prestazione”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIvansi appresta a ritrovare il. L’ex vice di Cristian Bucchi siede da questa stagione sulla panchina dell’Audace Cerignola, compagine ancora imbattuta in questo avvio di stagione ma in grado di vincere una sola volta ed ottenere ben cinque pareggi. Anche i pugliesi, come i sanniti, sono freschi di eliminazione della Coppa Italia e domani proveranno a riscattarsi contro la formazione di Matteo Andreoletti. Questi i temi affrontati dain conferenza stampa. Inizio – Ci aspetta un incontro sicuramente. La squadra sta crescendo, ci manca qualche punto ma sono contento di quello che stiamo facendo. La vittoria ci serve e farebbe bene, abbiamo cominciato ottimamente e vogliamo sfruttare questo impegno casalingo per fare felici i nostri tifosi che ci sono sempre ...