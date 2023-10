Thiago Motta | «Non guardiamo il passato | Inter in lotta fino alla fine!»

(Di sabato 7 ottobre 2023)prima di-Bologna,vistato su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, sottolineando la forza degli avversari. INFINE –su DAZN ha parlato così prima della sfida contro la sua ex squadra: «Ogni partita ha una storia diversa, le statistiche sicuramente contano, però il nostro presente dice che affrontiamo una buona squadra e che lotteràfine per vincere lo scudetto. Noi daremo sempre il nostro massimo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link ...

Il Bologna di Thiago Motta è una squadra solida, che sa interpretare il 4-2-3-1 in modo vario. I rossoblù tengono la palla per difendersi in modo ...

Inter-Bologna impegnerà Simone Inzaghi e i suoi per l’8ª giornata di Serie A. Thiago Motta pensa alla formazione da schierare titolare, ma non si ...

L’Inter, alle 15, ospiterà il Bologna per la sfida valida per l’8a giornata di Serie A. Le ultime da Sky Sport sulla probabile formazione di Thiago ...

Inter-Bologna in campo tra poco per la partita della 8ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 15:00 a Milano, ...

La squadra di, in classifica, è a quota 10 punti, a tre sole lunghezze dalla zona Conference League : finora in trasferta ha sempre pareggiato, compreso l'1 - 1 ottenuto allo Stadium ...Contro i rossoblu di, spesso ostici per i nerazzurri, Inzaghi conta di fare affidamento sull'undici base. Niente turnover dunque con Thuram che dovrebbe affiancare Lautaro Martinez e ...

Inter-Bologna, il pronostico: Inzaghi prova la fuga contro l'ex Thiago Motta La Gazzetta dello Sport

Le dichiarazioni del giocatore rossoblu rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bologna ...La partita Inter-Bologna non sarà disponibile gratuitamente in Italia, come le altre del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da , il primo servizio di streaming live e ...