Thiago Motta | «L’Inter parte sempre forte | ma pareggio meritato»

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)è stato intercettato da Dazn pochi minuti dopo Inter-Bologna, partita valida per l’ottava giornata di campionato e finita 2-2 ORGOGLIOSO ?esalta il suo attaccante: «Zirkzee è il nostro rigorista, ma ho scelto di far tirare Orsolini. Lui l’ha sentita un po’ e mi sono scusato nelvallo. Ma tutto rientrato. Per il resto, lui è un giocatore e un ragazzo fantastico, dentro il campo fa cose straordinarie. Simbolo del Bologna, hail gol perché lo cercava da un po’ di tempo. Ha finito con i crampi, perché fa tanto lavoro, se lo merita. Ragazzo molto educato anche fuori dal campo».sul: «Loro mi trasmettono tutti i giorni questa voglia di venire, aiutare ...