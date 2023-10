Thiago Motta | «Complimenti Inter | Bologna e arbitri Dà orgoglio»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ancora una volta ilriesce a togliere punti all’. In conferenza stampa,valuta la prestazione dei suoi. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa dinel post partita di. Forse, per quasi chiunque, non sarebbe stato venire qui e portare a casa un punto dopo essere finiti sotto 2-0. I primi venti minuti sono difficili per qualsiasi squadra. Volevamo evitare di prendere gol, perché l’è una squadra che spinge tantissimo e se riesce a segnare è perfetta per chiudersi, ripartire e punire l’avversario. Il nostro momento oggi è buono: credo che i giocatori abbiano capito la cosa basica che è giocare insieme, lottare e combattere senza avere i mezzi di altre ...

... a meno due dall'Inter di Simone Inzaghi che nel pomeriggio è stata fermata sul 2 - 2 interno dal Bologna del grande ex. Questo risultato è fondamentale per andare alla pausa per le ..., allenatore del Bologna, dopo il pareggio sul campo dell'Inter è intervenuto al microfono di DAZN. Ecco le sue parole riportate da TMW: 'Zirkzee è il nostro rigorista, ma io in quel ...

Thiago Motta: "Un'impresa, frutto del lavoro e della disponibilità dei ragazzi" Sport Mediaset

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha così parlato dopo il pareggio degli emiliani in casa dell’Inter: le dichiarazioni Thiago Motta ha così parlato a Dazn dopo Inter-Bologna. CARICA DEL BOLOGNA- « ...Ultime di calciomercato sull'Inter: c'è l'annuncio da parte di Simone Inzaghi in merito all'arrivo in nerazzurro di un giocatore svincolato ...