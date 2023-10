Terzo mandato per De Luca | Guerini Pd | ' Elemento locale | che va discusso a livello nazionale'

(Adnkronos) – Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi , ha annunciato l’intenzione di candida rsi alle elezioni in programma a dicembre per ...

(Adnkronos) – Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi , ha annunciato l'intenzione di candida rsi alle elezioni in programma a dicembre per ...

NAPOLI – “Il problema non è il terzo o il quarto o il quinto mandato. Il problema è Vincenzo De Luca, un uomo libero che non ha padroni e non ha ...