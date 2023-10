Terracina | incubo in casa | donna picchiata e violentata ripetutamente dal marito

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 ottobre 2023)– La Polizia di Stato di Latina – Commissariato di P.S. diha dato esecuzione all’Ordinanza che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Latina a firma del G.I.P. Dott. Giuseppe Molfese su richiesta del Sot. Procuratore ella Procura della Repubblica di Latina Dott. De Luca Valerio, a carico di un 43enne di origini marocchine indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale continuata e lesioni personali, perpetrati in danno della moglie, con la quale lo stesso era in fase di separazione. I fatti erano emersi nello scorso mese di agosto quando, nell’ambito di un intervento operato dalla Volante del Commissariato dipresso il locale Ospedale, era stata segnalata dai sanitari unache presentava segni di ...