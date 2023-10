Terra Amara | Anticipazioni e Trame Turche | Demir strangola Behice | sa che è stata lei ad uccidere Hunkar!

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il ...

puntata di Verissimo ricca, quella di oggi, sabato 7 ottobre 2023 in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Alla ...

Sabato 7 ottobre e domenica 8 due nuovi appuntamenti attendono i fan di Verissimo . Anche per questo week end Silvia Toffanin si appresta ad avere in ...

Per la gioia dei tantissimi fan di, la s oap turca in onda su Canale 5, in studio l'attrice Melike Ipek Yalova , che interpreta il personaggio di Müjgan e Esra Dermanc o lu , ossia la ...... Rai Due: Ore 14 ha raccolto spettatori (%); Rai Due: Bella Ma' ha interessato spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5:ha raccolto spettatori (...

Terra Amara, anticipazioni turche: Adnan muore Un incendio mette in pericolo la sua vita Fashionsoaptv

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Demir è pronto a vendicare Hunkar... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 16 al 21 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio in primis per le vicende di Fekeli, che si ...