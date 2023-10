Tennistavolo | Debora Vivarelli eliminata in semifinale nel Feeder di Stoccolma

(Di sabato 7 ottobre 2023)è statainnel er di2023 died ha così chiuso al terzo posto: nel penultimo atto l’azzurra è stata sconfitta per 1-3 (5-11, 6-11, 11-9, 5-11) dalla tedesca Shan Xiaona, laureatasi campionessa europea a squadre con la Germania venti giorni fa. Questa la gioia dell’azzurra al sito federale: “Sono contentissima, ne avevo veramente bisogno. Erano mesi che stavo giocando bene e sentivo che tutto funzionava, semplicemente non riuscivo a concludere. Ho disputato molte partite contro gente forte, nelle quali ero sempre in vantaggio e mi facevo rimontare. Sono stata brava a tenere duro e a rimanere positiva, sentivo che prima o poi questa resilienza e il duro lavoro avrebbero pagato. Fin dall’inizio contro la polacca Martina Lys sono ...

Buone notizie per il mondo del Tennis Tavolo italiano con la nostraVivarelli che nell'WTA di Stoccolma è riuscita a staccare il pass per le semifinali, mettendo in atto delle prestazioni abbastanza positive. La n. 156 del ranking mondiale al WTT Feeder ...Domenica 1° ottobre si è svolta la prima giornata di campionato di serie A 2 femminile . La squadra delSenigallia è composta da Laura Bartolomei ,Lazzeri , Laura Lorenzetti e dal capitano Sabrina Moretti . Quest'ultima ha già dichiarato, che per lei era un sogno ritornare a giocare ...

Tennistavolo, Debora Vivarelli eliminata in semifinale nel Feeder di ... OA Sport

Per il Tennistavolo Senigallia è iniziato il campionato di serie A 2 ... Senigallia Notizie

La squadra del Tennistavolo Senigallia è composta da Laura Bartolomei, Debora Lazzeri, Laura Lorenzetti e dal capitano Sabrina Moretti. Quest’ultima ha già dichiarato, che per lei era un sogno ...Bello è stato l'esordio con un pareggio contro una squadra di Cagliari, dove giocano una cinese e due ragazze rumene. Incredibile, tutte partite tirate, tranne quelle con la cinese che ha vinto ...