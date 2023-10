(Di sabato 7 ottobre 2023) Lo spagnolo regola in due set Barrere e approda al terzo turno(CINA) - Buona la prima per Carlosal "RolexMasters", penultimo Masters 1000 della stagione con un montepremi ...

Lo spagnolo regola in due set Barrere e approda al terzo turno SHANGHAI (CINA) - Buona la prima per Carlos Alcaraz al "Rolex Shanghai Masters", ...

Lo spagnolo regola in due set Barrere e approda al terzo turno SHANGHAI (CINA) - Buona la prima per Carlos Alcaraz al "Rolex Shanghai Masters", penultimo Masters 1000 della stagione con un montepremi ...Nei 32esimi di finale deldi Shanghai , ha trovato sulla sua strada lo statunitense Giron . Match cominciato con qualche difficoltà con un primo set molto complicato che l'azzurro è riuscito a ...

Tennis: Torneo Shanghai. Esordio vincente per Alcaraz sport.tiscali.it

Matteo Arnaldi continua il suo cammino nel torneo Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro è al terzo turno LiveTennis.it

Lo spagnolo regola in due set Barrere e approda al terzo turno SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Carlos Alcaraz al "Rolex Shanghai Masters", penultimo Masters 1000 della stagione con un ...Matteo Arnaldi ha battuto Jan-Lennard Struff e si è qualificato per gli ottavi del torneo Masters di Shanghai. Il 22enne italiano, numero 42 della classifica Atp, si è imposto per 6-3 3-6 6-4 sul ...