Tennis | Sinner | questa sera Mole di Torino illuminata in suo onore

(Di sabato 7 ottobre 2023) Jannik, vincendo il primo incontro del torneo Atp Shangai, si è matematicamente qualificato alle Nitto Atp Finals, in programma tra il 12 il 19 novembre al Pala Alpitour di. La città piemontese ha annunciato chelaAntonelliana si illuminerà con una sua foto, come era successo con i precedenti qualificati (Alcaraz, Djokovic e Medvedev). Il sindaco Lo Russo ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Jannikper questo importante risultato e lo aspettiamo adove crescono l’attesa e l’entusiasmo pernuova edizione delle Atp Finals. Sarà un momento di grande sport e anche di festa per tutta la città”. SportFace.