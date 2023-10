Tennis | decise le otto qualificate per le WTA Finals di Cancun

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Da ieri è emersa la lista ufficiale dellealle WTAdi(Messico) in programma dal 29bre al 5 novembre: i tornei delle prossime due settimane infatti non potranno cambiare i nomi delleche si giocheranno il titolo di maestra dell’anno. Il WTA 1000 di Pechino ha emesso le ultime sentenze e il livello quest’anno in terra messicana sarà particolarmente alto. Ci sarà l’attuale numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, autrice di una grande stagione: semifinale in tutti gli Slam, vittoria agli Australian Open e finale agli Open degli Stati Uniti. La bielorussa ha trovato la continuità che era mancata nelle precedenti stagioni. Poi ci sarà Iga Swiatek: la polacca è apparsa meno dominante rispetto agli scorsi anni, ma ha comunque vinto ancora al Roland Garros. Successivamente ...