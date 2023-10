Tennis | a Shanghai la pioggia condiziona la giornata Avanzano Alcaraz | Medvedev e Tsitsipas | soffre Fritz

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lail Masters1000 di. Il torneo nella megalopoli cinese ha vissuto unadifficile, con tre partite interrotte per il maltempo tra cui quella di Lorenzo Sonego, al terzo set con Frances Tiafoe, mentre Jannik Sinner e Matteo Arnaldi hanno potuto chiudere i loro match con i successi su Marcos Giron e Jan-Lennard Struff. Carlose Daniilhanno assorbito bene le fatiche di Pechino: per entrambi un successo comodo contro Gregore Barrere e Cristian Garin, che non sono riusciti dunque a mettere difficoltà al numero 1 e 2 del tabellone principale. Comodo anche il successo di Tommy Paul, che lascia tre giochi a Sebastian Ofner. Avanza senza troppi problemi anche Stefanos, che riesce ad avere la meglio su Rinky ...

Battuto in tre set il tedesco Struff SHANGHAI (CINA) - Matteo Arnaldi supera il secondo turno del "Rolex Shanghai Masters", penultimo Masters 1000 ...

Battuto in tre set il tedesco Struff SHANGHAI (CINA) - Matteo Arnaldi supera il secondo turno del "Rolex Shanghai Masters", penultimo Masters 1000 ...

Lo spagnolo regola in due set Barrere e approda al terzo turno SHANGHAI (CINA) - Buona la prima per Carlos Alcaraz al "Rolex Shanghai Masters", ...

Lo spagnolo regola in due set Barrere e approda al terzo turno SHANGHAI (CINA) - Buona la prima per Carlos Alcaraz al "Rolex Shanghai Masters", ...

Al terzo turno, Sinner contro l'argentino Baez Al terzo turno del Masters 1000 di, Sinner ...agevole vista la prematura uscita di alcuni dei possibili protagonisti anche se ilinsegna ...AtpLa pioggia non ha dato tregua ai giocatori e agli organizzatori del Masters 1000 di. Numerose partite in programma oggi sono state rinviate a domani e l'order of play del Day 5 offrirà ...

Tennis Shanghai, Sinner batte Giron e vola alle Finals di Torino e ora anche Arnaldi scalpita Virgilio Sport

Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Domenica 08 Ottobre 2023. In campo Sinner e Sonego LiveTennis.it

1 minuto per la lettura Roma, 7 ott. (askanews) – Prosegue la corsa di Matteo Arnaldi approdato al terzo turno del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un mont ...Il Bologna ferma i nerazzurri a San Siro. Mourinho non parla prima del match contro il Cagliari. Elkann vede un futuro roseo per i bianconeri. Sinner avanza a Shanghai ...