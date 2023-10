Tel Aviv | nuove sirene di allarme ed esplosioni Hamas | “Lanciati altri 150 razzi”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ancoraed una decina di fortiin serata in tutta Tel. Lo riferiscono i giornalisti della Cnn presenti nella capitale israeliana, secondo i quali non è chiaro se le fortisiano dovute a intercettazioni da parte dei sistemi antimissilistici israeliani o aiche atterrano nel paese. Le Brigate Izzedine al Qassam, il braccio armato di, hannop affermato di aver lanciato stasera150verso Tel. Il gruppo ha dichiarato su Telegram che si è trattata di “una risposta al bombardamento della torre residenziale nel centro di Gaza“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - In tutta Tel Aviv si sentono sirene e più di una decina di forti esplosioni . Lo riferiscono i giornalisti della Cnn ...

"La nostra unità di crisi, l'Ambasciata italiana a Tel Aviv ed il consolato d'Italia a Gerusalemme stanno seguendo minuto per minuto l'evolversi della situazione e stanno invitando alla prudenza ...

Hamas attacca Israele: "200 morti". A sera ancora razzi. Tel Aviv manda i caccia su Gaza: 200 vittime. E toglie la ... Il Fatto Quotidiano

Israele, razzi da Gaza colpiscono città a sud di Tel Aviv Corriere TV

