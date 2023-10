Tel Aviv | ambasciatore d' Israele in Italia mostra casa del fratello sventrata da missile

07 ott 11:24 Mosca: "Sorpresi dagli attacchi di Hamas a Israele " La Russia chiede 'moderazione' in seguito agli attacchi contro Israele da parte di ...

07 ott 11:42 Oltre 20 israeliani uccisi e 300 feriti negli attacchi di Hamas Oltre 20 i morti in Israele : questo il bilancio provvisorio degli ...

La conta dei danni dopo gli attacchi missilistici in Israele : israeliani del sud di Ashkelon ispezionano i danni dopo che i razzi lanciati da Gaza ...

07 ott 14:32 Mattarella: "Ferma condanna dell' attacco " Sergio Mattarella ribadisce in un messaggio al Presidente dello Stato di Israele , Isaac Herzog ...

situazione fuori controllo quella che si sta verificando in Israele dalle prime ore del mattino: il Paese è sotto attacco di Hamas da Gaza , gli ...

Sirene di emergenza anche ae Gerusalemme ANALOGIE E DIFFERENZE CON IL CONFLITTO DEL 1973 Come detto, sono molte le analogie con il conflitto del 1973, di cui quest'anno ricorre " ieri 6 ...Tra le tante testimonianze che arrivano dasull' attacco odierno di Hamas , c'è anche quella postata su X dell' Ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar . In un post, il doplomatico mostra la casa di suo fratello sventrata da un ...

Israele sotto attacco, la casa a Tel Aviv colpita e distrutta da un razzo: il video dell'Ambasciatore Fanpage.it

(ANSA) - TEL AVIV, 07 OTT - Soldati israeliani hanno sparato a miliziani Hezbollah che tentavano di fare breccia nel nord di Israele. Lo riferisce il Jerusalem Post secondo cui i miliziani si sono ...(ANSA) - TEL AVIV, 07 OTT - Il presidente Joe Biden ha telefonato a Benyamin Netanyahu per assicurare che gli Stati Uniti sono al fianco di Israele e sostengono il suo diritto alla difesa. Lo si legge ...