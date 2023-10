Tale e Quale show 2023 | vincitore e classifica della terza puntata di venerdì 6 ottobre

(Di sabato 7 ottobre 2023) Launtata diha visto la vittoria di Scialpi che ha vestito i panni di Domenico Modugno. Il terzo appuntamento diè andato in onda. Lafinale ha visto trionfare Scialpi che ha interpretato Nel Blu, Dipinto di Blu vestendo, in maniera perfetta, i panni dell'indimenticabile Domenico Modugno. Sul podio del programma condotto da Carlo Conti sono finiti Lorenzo Licitra, nei panni di Diodato con la canzone Fai rumore, e al terzo posto Luca Gaudiano che ha imitato Lewis Capaldi. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, questa settimana, affiancati da Valentina Persia, si sono immolati nell'imitazione dei The ...

...propria ricchezza di reperti storici in grado di portare ulteriori conoscenze sulla storia di... in particolare, al periodo Romano durante illa città prosperò, e di acquisire ulteriori e ...... ancorasino a prova contraria, alimentando la logica del parco divertimenti: un non - luogo ... quest'ultimo, importantissimo: come si intende finanziare il teatro sul lungo termine Con...

Bufera sulla "Belen" di Tale e Quale: pioggia di critiche. Perché Libero Magazine

Non decollano gli ascolti di Tale e quale show. Non c0è niente a fare per Carlo Conti: ecco i numeri del 6 ottobre 2023 ...Un primo posto a pari merito ha concluso la seconda puntata di Tale e Quale Show. Carlo Conti ha infatti annunciato che ad arrivare primi al termine di una serata di… Leggi ...