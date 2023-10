Tabellone Wta Pechino 2023 | tornano Sabalenka e Gauff Tre italiane al via

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ilcon tutti i risultati aggiornati del WTA 1000 di, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre. Si tratta dell’evento più importante di questao swing asiatico e infattiprotagoniste tutte le big del circuito. A distanza di tre settimane dalla finale degli US Open si rivedono Cocoe Aryna. Tre le azzurre direttamente nel main draw: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Di seguito ilcompleto. MONTEPREMI COPERTURA TVPRINCIPALE WTA 1000SEMIFINALI (5) Rybakina vs Samsonova (2) Swiatek b. (3)6-2 6-3 QUARTI DI FINALE (5) Rybakina b. (1)7-5 6-2 Samsonova b. (13) Ostapenko 6-3 ...

Settimana da tre tornei WTA, quella che sta per prendere il via: il primo a essere sorteggiato in termini di tabellone principale è quello di Seoul , ...

Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022...australiani/10 milioni di dollari americani e 500 punti per la classifica ATP e 500 per quella. ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

WTA Seoul 2023: il tabellone. Jessica Pegula guida il seeding in terra sudcoreana OA Sport

WTA Pechino, il tabellone: Sabalenka e Rybakina nella parte alta. Swiatek e Gauff al debutto in Cina Ubitennis

Iga Swiatek interrompe la striscia di 16 vittorie di Coco, e batte agevolmetne la recente campionessa dello US Open. Attende la vincente di Rybakina-Samsonova ...Settimana da tre tornei WTA, quella che sta per prendere il via: il primo a essere sorteggiato in termini di tabellone principale è quello di Seoul, in Corea del Sud. Si tratta di un evento la cui sto ...