Superbonus | Conte | ' Meloni basta bugie | crea lavoro altro che buchi bilancio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Cara Giorgia, smettiamola con la disinformazione...". Così il leader Giuseppe, che posta un video su Facebook della sua odierna visita a Foggia. "e disinformazione del Governo. Ho fatto visita a una società di Foggia che ha assunto circa 100 persone, molti giovani, con le nostre misure. Le misure per la transizione come ile le Comunità energeticheno posti di, tagli all'inquinamento e ai costi delle bollette per i cittadini.che "di"...", dice l'ex premier.