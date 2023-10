Suonano le sirene nel Paese | lancio di razzi | è allarme

(Di sabato 7 ottobre 2023)lenel, continuodinel cuore della notte: cresce, sempre di più, l’Momenti di caos e terrificanti quelli che si stanno vivendo in Israele. Secondo quanto riportato da alcuni media e fonti locali pare che lestiano suonando in quasi tutto il. Principalmente nella zona centrale e quella sud, fino ad arrivare a Gaza. A confermarlo, però, ci ha pensato il portavoce militare. Udite anche nell’area più grande di Tel Aviv. Si parla di importanti lanci diche arrivano da Gaza. Molti di questi sono stati intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. Israele (Ansa Foto) Notizie.comA partire dalle prime ore del mattino che la situazione è preoccupante. Un attacco che è ...

