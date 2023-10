Sudtirol-Catanzaro oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Druso valevole per la nona giornata del campionato italiano di. Gli altoatesini, dopo la sconfitta rimediata a Palermo, hanno intenzione di riscattarsi immediatamente per restare in piena zona playoff. La squadra giallorossa di Vincenzo Vivarini, dal duo canto, arriva dalla vittoria contro la Sampdoria e spera di dare seguito a questa importante affermazione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 ottobre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO...