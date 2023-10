Su Stellantis Calenda ha ragione I silenzi del gruppo Gedi? Valutino i lettori Parla Orlando

(Di sabato 7 ottobre 2023) D’istinto dice che “Carlo, sulla vicenda, ha”. Il che, visto che a dirlo è Andrea, è già a suo modo notevole. Poi prende fiato, l’ex ministro del... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dalla fusione Stellantis nel gennaio 2021 a oggi, l’azienda ha licenziato solo in Italia attraverso esodi incentivati 7.500 lavoratori

Il leader di Azione: sono pronto a un confronto in tv con il leader Cgil. La chiusura dello stabilimento Magneti Marelli è parte del processo di ...

Stellantis e Marelli , in merito a queste vicenda ha voluto esprimere la propria opinione l’attuale numero uno del partito ‘Azione’, Carlo ...

L'amministratore delegato della Exor è ancora azionista di. Il leader di Azione, dunque, ...durante la puntata di Omnibus del 6 ottobre quando ospite in studio era proprio Carlo. '...Ma non si parla sunon si risponde". Le accuse di" Segnalo a Landini, che pare intenzionato a querelarmi, che le critiche motivate e sostenute da fatti e cifre non sono calunnie,...

Calenda: «Landini Stalinismo. Stellantis chiude in Italia e loro se la prendono con me» Corriere della Sera

La reazione di Landini mostra che su Stellantis Calenda tocca un tasto dolente Il Foglio

Si mette davvero male per l'Italia: nelle strategie del gruppo Stellantis, non c'è partita tra la nostra penisola e la Francia.Caso Magneti-Marelli, Carlo Calende a valanga contro John Elkann. L'amministratore delegato della Exor è ancora azionista di Stellantis.