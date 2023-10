Striscia di Gaza | combattenti di Hamas guidano veicoli sottratti ai militari israeliani

(Di sabato 7 ottobre 2023) La parata deipalestinesi ha catturatodopo il raid al confine. L’esercito israeliano afferma che sta combattendo i militanti diche sono entrati in Israele via terra, mare e aria utilizzando parapendii, dopo che una raffica di razzi è stata lanciata contro Israele dall’enclave palestinese (leggi l’ora per ora) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le operazioni sono iniziate improvvisamente alle 7 ora locale, le 6 in Italia. Il gruppo palestinese che controlla ladiHamas , ha lanciato un attacco senza precedenti nei confronti dello Stato di Israele . Lanciati diversi razzi seguiti poi dall'incursione nelle zone meridionali del paese dove sono in ...Non è certamente un caso che il massiccio attacco lanciato dai fondamentalisti islamici di Hamas nelladifino all'interno dello Stato ebraico avvenga mentre sono in corso i negoziati ...

Attacco contro Israele. Missili da Gaza e irruzioni militari. Morti e feriti - A Ramallah riunione Anp - A Ramallah riunione Anp RaiNews

Razzi da Gaza su Israele, Netanyahu: "Siamo in guerra". LIVE Sky Tg24

L'esercito israeliano pubblica filmati di quelli che dicono essere attacchi di aerei da combattimento su "obiettivi appartenenti all'organizzazione terroristica Hamas nella Striscia di Gaza". Il primo ...(ANSA) - MATERA, 07 OTT - "Tutti gli italiani in Israele sono stati contattati". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli affari Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti nello stabiliment ...