Strage Mestre | le carte sullo stato del cavalcavia in Procura già da un anno

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non si conosce al momento, riporta il Gazzettino , se la, analizzati gli incartamenti, avesse assunto qualche ulteriore iniziativa. Furono notizie pubblicate sulla stampa già del 2021 ad ...

... "Ci sono dei morti, altre persone sono negli ospedali in fin di vita, attendiamo che i periti facciano le verifiche necessarie, non voglio ...

Le indagini in corso sulla Strage del pullman che a Mestre è precipitato dal cavalcavia della Vempa il 3 ottobre evidenziano inquietanti dettagli. ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - La ragazza croata, incinta e in viaggio di nozze; un'intera famiglia di origine rumena in vacanza in Italia ...

A rischio i risarcimenti per le vittime della Strage di Mestre . Se venisse confermata l'ipotesi del malore improvviso del conducente Alberto ...

Non si conosce al momento, riporta il Gazzettino , se la Procura , analizzati gli incartamenti, avesse assunto qualche ulteriore iniziativa. TI ...

Furono notizie pubblicate sulla stampa già del 2021 ad allertare la Procura di Venezia sullo stato del cavalcavia superiore di(il cosiddetto cavalcavia della Vempa), facendo acquisire ai ...Un tragico incidente stradale ha funestato il Messico , una tragedia - per certi versi - molto simile a quella avvenuta a in Italia asolo pochi giorni fa. Il terribile incidente è avvenuto sull'autostrada che collega Oaxaca a Citta del Messico ; in un tratto particolarmente tortuoso della strada tra lo stato di Puebla e ...

Mestre, dalla scatola nera del bus prime verità sulla strage. Dinamica, volo e impatto ecco cos'è successo ilgazzettino.it

Il racconto del superstite della strage del bus di Mestre: «Un boato, poi tutti quei corpi addosso» La Nuova Venezia

Gran parte della documentazione sul grave stato del cavalcavia di Mestre in cui è avvenuto l'incidente del bus precipitato, costato la vita a 21 persone, si trovava già in Procura a Venezia da più di ...Acquisite in seguito a notizie di stampa e dichiarazioni dell’assessore ai Lavori Pubblic di Venezia Renato Boraso, che chiedeva un intervento urgente ...