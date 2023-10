Stefano De Martino | scritta inappropriata sulla torta di compleanno | che ne pensa la Rai

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tre giorni fa,Deha celebrato il suo 34esimoe ha scelto di trascorrere la serata in compagnia dei suoi amici in un famoso ristorante di Milano. Martina Trivelli, la sua presunta nuova compagna, era al suo fianco. Durante la serata, Deha ricevuto una sorpresa molto inusuale dai suoi amici, L'articolo

Stefano De Martino ha celebrato il suo 34esimo compleanno con una festa in grande stile in un noto ristorante di Milano, ma una scritta ...

Per questo l'Abbazia parrocchiale di SanVescovo, in corso Umberto I, retta dall'abate don ... Sabato (7 ottobre), alle Ponte di Curti, ci sarà l'arrivo del Corpo di Santoalle 16.00; ...... dalle fiabe civili che la piccola casa editrice ha portato alla Rocca di Terzi, daTonietto con IL DIVINO INTRECCIO per OPLEPO/IN RIGA, da Mariangelaalla sua prima raccolta di ...

Pagelle vip della settimana: De Martino insensibile (0), Corona provolone (9), Flavia Vento veggente (10), Ema ilmessaggero.it

Stefano De Martino ha festeggiato in grande il suo compleanno ed è finito al centro del gossip per una frase colorita sulla torta ...Sulla sua torta di compleanno compare la scritta ''W la fi*a'', Stefano De Martino applaude e scoppia la polemica ...