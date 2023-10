(Di sabato 7 ottobre 2023) Tutti ie le statistiche del disastroso inizio di stagionetra Eredivisie ed Europa League Giovedì sera l’Ajax ha pareggiato in casa dell’Aek il secondo appuntamento di Europa League. Un risultato che avrebbe potuto essere migliore: dopo il vantaggio determinato da Bergwijn su un rigore procurato da lui stesso, gli olandesi ad Atene sono riusciti a tenere il vantaggio dalla mezzora del primo tempo fino al minuto 74, quando un colpo di testa del croato Vida ha determinato l’1-1 finale. Il punto ha mosso la classifica, in un girone molto duro ed equilibrato, dove tutto può succedere visto che nessuno ha vinto o perso entrambi gli incontri. L’Aek è in testa con 4 punti, Ajax e Marsiglia seguono a 2, il Brighton è a 1 e proprio la squadra di De Zerbi ospiterà Brobbey e compagni nel terzo incontro che chiuderà l’andata. Ci sono due ...

Tutti i numeri di Erling Haaland con le maglie delle squadre di club e con la Norvegia. I dettagli in merito Erling Haaland non si ferma neanche ...

Tutti i numeri di Erling Haaland con le maglie delle squadre di club e con la Norvegia. I dettagli in merito Erling Haaland non si ferma neanche ...

Tutti ie le statistiche in vista delle partite di Europa League che vedranno protagoniste Atalanta e Roma La seconda giornata è già uno snodo molto importante ai fini di un posizionamento al vertice ...parlano di 6 ko consecutivi, con ben ...

STATS – I numeri impietosi della profonda crisi dell'Ajax Calcio News 24

1ª Categoria e Regionali Stats: i numeri più interessanti dell'esordio Gazzetta Regionale

Tutti i numeri e le statistiche del disastroso inizio di stagione dell’Ajax tra Eredivisie ed Europa League Giovedì sera l’Ajax ha pareggiato ...Il Bologna ha collezionato 4 clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2016 e non arriva a cinque dal novembre 1999 (in quel caso la quinta gara fu proprio contro ...