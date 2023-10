Statali | aumenti stipendi entro Natale | arriva l' anticipo Nel 2024 nuovo contratto

Stipendi , busta paga più pesante per i dipendenti pubblici ad agosto . Per circa un milione e 200 mila dipendenti pubblici scatta il taglio del cuneo ...

...92% ma in tensione restano anche i rendimenti degli altri bond. In Germania il Bund rende ...i timori che le politiche sui tassi delle banche centrali restino restrittive con altriin ......92%, ma restano in tensione anche i rendimenti degli altri bond. In Germania , il Bund ... con la possibilità di altriin arrivo. Intanto cresce l'attesa tra gli investitori per i dati ...

Statali, primo aumento degli stipendi in arrivo con la Legge di Bilancio Informazione Fiscale

Statali, aumento stipendi con la Legge di Bilancio 2024 Lavoro e Diritti

Probabile dunque, che l’anticipo degli aumenti sia generalizzato. Tecnicamente potrebbe prendere anche la forma di un rafforzamento dell’indennità di vacanza contrattuale, la somma riconosciuta in ...A dicembre maxi pensioni in arrivo. All'assegno mensile e alla tredicesima, potrebbero aggiungersi il bonus (in caso di requisiti) e il conguaglio della rivalutazione effettuata ...