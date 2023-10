Stadio a Pietralata a rischio per il nuovo sponsor arabo? La verità dell' assessore

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Maurizio Veloccia,all'urbanistica di Roma Capitale, è stato intervistato da Radio Roma Sound FM90 a seguitoe numerose polemiche scaturite nella città guidata dal sindaco Roberto Gualtieri per ila AS Roma, che si è legata a Riyadh Season. Secondo alcuni esponenti politici, anchea stessa maggioranza di sinistra, l'accordo con l'evento'Arabia Saudita andrebbe ad influenzare la corsa di Roma per Expo 2030. Veloccia ha provato a far chiarezza, anche su eventuali ripercussioni per logiallorosso che dovrà sorgere a: “L'unico tema che può mettere in pericolo il progettoa Roma è solo la As Roma qualora non dovesse ...