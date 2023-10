(Di sabato 7 ottobre 2023) Il pareggio di Nizza è un punto d’oro per lodi Roy, che rimane in vetta nonostante la vittoria del Monaco e può godersi un’altra settimana da capolista della Ligue1. Altra eccellente prova difensiva della squadra del Finistere, che ha resistito agli assalti dei nizzardi portando a casa un pareggio che allunga la serie positiva e soprattutto la InfoBetting: Scommesse Sportive e

0 - 0 trade Reims e Nizza, mentre finisce 1 - 1 la partita tra Tolosa e. Ora in campo, Monaco - Ajaccio, alle ore 20.45 la partita tra Rennes e PSG. In ...Oggi 30 ottobre 2022 si sono giocate le partite valide per la 13° giornata della Ligue 1, il massimo campionato francese. L'unico 0 - 0 fino a questo momento è quello dellocontro lode Reims, mentre l'altro pareggio è l'1 - 1 tra Nantes e Clermont Foot. Vince senza problemi il Rennes, in casa, contro il Montepllier col punteggio di 3 - 0. Di Terrier,...

Stade Brestois-Tolosa (domenica 08 ottobre 2023 ore 15:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting