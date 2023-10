Sondaggi | Fdi e Pd in calo | cresce la Lega

Leggi su open.online

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ipolitici di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia scende al di sotto del 30%. Mentre il consenso alla premier Giorgia Meloni rimane stabile. E ladi due punti percentuali, il Partito Democratico è ine il Movimento 5 Stelle in crescita. Ilo mostra che la valutazione del governo non mostra cambiamenti, rimanendo stabile. Il 42% del campione esprime valutazioni positive, 47% negative, con un indice di apprezzamento di 47. Anche per la presidente del Consiglio le variazioni sono minime: 43% ne approva l’operato, 45% lo critica, in questo caso con un indice di 49, stabile. Ildi Fdi viene compensato dalla crescita della. Mentre Forza Italia perde lo 0,4% e si attesta ...