“Solo noi giovani possiamo cambiare Caivano”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Li chiamano «fannulloni», dicono che «non hanno voglia di lavorare» e che «non c’è speranza» per le nuove generazioni. Dicono che passano il tempo al telefono, che non hanno mai alzato lo sguardo verso il cielo, che non sanno come funziona il mondo. Dicono che sono disillusi, privi di ideali e di idee. Dicono che perdono tempo, che non sanno prendere in mano la loro vita. Dicono che sono fragili, che sono indecisi e confusi. Che non hanno idea del futuro. Suise ne dicono tante, si utilizza una retorica ormai stantia perché additare e giudicare è molto meglio di approfondire, interagire, capire. E invece i, come sempre accade, sanno sorprendere. Sanno ascoltare, sanno capire come va il mondo molto meglio di noi. Sanno anche insegnare di cosa hanno bisogno e cosa si può fare per cambiarlo in mondo. La verità è ...