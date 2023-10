SmackDown 07 10 2023 Next Stop | Fastlane

(Di sabato 7 ottobre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di. Siamo a poche ore dae questa puntata dello show blu promette scintille anche vista la presenza di Jey Uso e Cody Rhodes direttamente da Raw. Quindi direi di non perdere tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Fa il suo ingresso LA Knight ma viene interrotto dalla Bloodline. Paul Heyman dice di rispettare LA Knight ma che ha segnato la sua condanna a morte con la scelta di allearsi con John Cena. Jimmy Uso vuole assolutamente distruggere LA Knight ma arriva John Cena e ristabilisce la parità. La Bloodline batte in ritirata e Knight dice che stanno scappando perché non hanno il permesso del loro Tribal Chief e sfida Jimmy ad un match stasera. Asuka & Charlotte Flair vs Damage CTRL(w/Dakota Kai) (3,5 / 5) Un buonissimo tag team match che vede i due ...

