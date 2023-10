Skateboard | Mazzara e Sorgente eliminati in semifinale ai Mondiali park Domani i titoli a Roma

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) Al The Spot di Ostia () sono andate in scena le semifinali deidi, specialità. Questa disciplina metterà in palio le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Due italiani hanno cercato il colpaccio di fronte al proprio pubblico, ma non sono riusciti a qualificarsi alla finale riservata ai migliori otto atleti del circuito internazionale. Dopo aver disputato un buon turno preliminare e un eccellente quarto di finale, Alessandroe Alexnon sono riusciti a superare l’ultimo taglio, concludendo rispettivamente al 12mo posto (83.11) e in 16ma piazza (56.23). Il brasiliano Luigi Cini ha primeggiato (89.01) davanti agli statunitensi Gavin Bottger (89.85), Jagger Eaton (89.49) e Tate Carew. In lizza per le medaglie, nell’atto conclusivo che offrirà ...