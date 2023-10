Sinner-Giron | Masters 1000 Shangai | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Questa mattina, con orario stimato per le 9.10, Jannikaffronta Marcosnella gara valida per il primo turno deldi. L’altoatesino si presenta alla sfida essendo reduce dal successo nell’ATP 500 di Pechino, in cui ha dimostrato di essersi ritagliato un posto nell’élite mondiale del tennis, agguantando anche il quarto posto nel ranking. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match: leCrediti foto: ATP Tour FacebookPrima in campo da campione, al 500 di Pechino, per Jannikche si ...