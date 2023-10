Sinner | che colpi! Guarda la vittoria contro Giron

ROMA - Gioia e lucidità. Consapevolezza e ambizione. Jannik Sinner , a poche ore dal successo nell'ATP 500 di Pechino, non si preoccupa di ranking, ...

Domani Jannik Sinner tornerà in campo dopo il trionfo nel China Open. A Pechino l’altoatesino ha concluso una sette-giorni fantastica, che gli ha ...

Giornata di tennis intensa nel Masters 1000 di Shanghai : tanti match in programma per il secondo turno tra cui quelli di tre italiani, Matteo ...

Sinner intervistato dal Corriere dello Sport. A Pechino ha finalmente battuto Daniil Medvedev dopo sei sconfitte in altrettante sfide. «Perdere ...

Con la vittoria odiernaè arrivato a essere numero 4 del mondo dopo la vittoria al China Open nei giorni scorsi, si è matematicamente qualificato per le ATP Finals, in programma a ...Janniksupera l'americano Marcos Giron 7 - 6 (7) 6 - 2 e si prende il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà l'argentino ...

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e adesso anche Jannik Sinner. Il tennista italiano rappresenterà i nostri colori a metà Novembre alle Atp Finals di Torino, ultimo grande evento ...