Siccità mai vista prima nello Stato di Amazonas | in Brasile | decine di delfini morti | rischio incendi e forniture di cibo a rischio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nelle ultime settimane non trova pace lobrasiliano di, che sta affrontando la più grandemai registrata nella sua storia, infrangendo tutti i record segnati precedentemente nella regione. La crisi è iniziata a fine settembre e molti cittadini residenti nei villaggi vicino ai grandi fiumi rischiano di rimanere isolati e privi di beni dinecessità. All’origine, secondo quanto afferma l’istituto nazionale di meteorologia brasiliano (Inmet), è il passaggio del Niño, un fenomeno naturale che si presenta ciclicamente in media ogni cinque anni e riscalda sensibilmente le acque del Pacifico con conseguenze sempre più devastanti per gli ecosistemi terrestri e marini a causa del cambiamento climatico, che ne estremizza gli effetti. I principali effetti prodotti dal Niño, oltre ad un aumento ...