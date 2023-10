(Di sabato 7 ottobre 2023) Si,allo stato, unada 22. E' quanto viene spiegato in ambienti della maggioranza. Nella settimana in cui sarà all'esame del Parlamento la Nadef, l'obiettivo di governo e ...

Si,allo stato, unada 22 miliardi. E' quanto viene spiegato in ambienti della maggioranza.In alternativa, potrebbe essere inserito, in extremis, nella prossima, ma solo con la ... terreni, giardini già esistenti Accanto al nuovo condono edilizio, che siin realtà più come ...

Si profila manovra 22 miliardi, si cercano nuovi fondi sanità - Politica ... Agenzia ANSA

Si profila manovra 22 miliardi, si cercano nuovi fondi sanità La Prealpina

Mentre il Parlamento si appresta a dire la sua sulla Nadef, il governo e la maggioranza studiano la possibile manovra di bilancio: secondo quanto spiega l'agenzia ANSA, si profila una manovra ...Si profila, allo stato, una manovra da 22 miliardi. E' quanto viene spiegato in ambienti della maggioranza.