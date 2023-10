Serie C 2023 2024 | Redan risponde a Bianchimano | termina 1-1 tra Renate e Triestina

(Di sabato 7 ottobre 2023) Laacciuffa il pareggio per 1-1 nel finale contro ilnel match valevole per la settima giornata del girone A del campionato di: all’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato da Andreala rete di Daishawn. In virtù di questo risultato i biancorossi salgono al quarto posto con 13 punti, mentre i nerazzurri sono immediatamente alle loro spalle a quota 12. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa partono subito con il piede giusto, passando in vantaggio dopo appena undici minuti con il gol di Andreache, dopo un uno-due con Garetto, trafigge Matosevic con un tiro di precisione. La formazione ospite prova a reagire con qualche conclusione di Finotto, che ...

