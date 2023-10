Serie B 2023 2024 | ancora niente vittoria per la Sampdoria di Pirlo | 1-1 con l’Ascoli

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lapareggia controper 1-1: in gol Nestorovski e poi Borini su rigore. In contemporanea, vanno in scena anche Venezia-Parma, finita 3-2 per i padroni di casa, e Cittadella-Ternana, conclusa con un pareggio sul 2-2. In casa del, latrova il pareggio. I padroni di casa amministrano la partita per tutto il primo tempo, sfiorando il gol in diverse occasioni. Il vantaggio arriva però negli ultimi secondi disponibili, quando Nestorovski al terzo e ultimo minuto di recupero segna e portasull’1-0. Si torna in campo con lasotto di una rete e Rodriguez manca di pochi centimetri il gol del raddoppio. Gli ospiti trovano il pareggio su rigore al 51?, dopo un’azione avventata di Caligara su Esposito. Dal dischetto parte Borini, che non ...

Alle 16:15 di oggi, sabato 7 ottobre, Renate e Triestina scenderanno in campo in occasione della settima giornata del girone A di Serie C ...

La Triestina acciuffa il pareggio per 1-1 nel finale contro il Renate nel match valevole per la settima giornata del girone A del campionato di ...

Alle 18:30 di oggi, sabato 7 ottobre, Padova e Pro Patria cercheranno i tre punti in occasione della settima giornata del girone A di Serie C ...

...turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai e centra la matematica qualificazione alle Atp Finals... Sinner, testa dinumero 6, attende ora l'argentino Sebastian Baez. Avanza anche Matteo Arnaldi,...Nell'ambito dell'evento Imagine, HP ha presentato unadi nuovi prodotti, incluso l' HP Envy Move , indicato come il primo PC all - in - one 'trasportabile'. Il produttore presenta il dispositivo come 'un nuovo modo di ...

Inter - Bologna (2-2) Serie A 2023 la Repubblica

La moviola di Inter-Bologna: Guida richiamato dal VAR fischia un ... Eurosport IT

Anche in questa stagione in Serie A, come è spesso accaduto, dopo un avvio “leggero”, adesso i punti iniziano a pesare. Per il tecnico, però, arriva una brutta notizia dall’infermeria, dal momento che ...Dopo un anno e mezzo in MLS l'ex Capitano del Napoli potrebbe tornare nel nostro campionato già ad inizio 2024 ...