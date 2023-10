Serie A | LIVE Juventus-Torino 1-0 | il VAR dà l’ok | è gol di Gatti

(Di sabato 7 ottobre 2023)A, segui con noi ildel match tra, valido per l’ottava giornata di campionato Tra poco in scena il derby della Mole.sono pronte ad affrontarsi in questa ottava giornata di campionato. Due squadre che vogliono solamente una cosa: vincere. Massimiliano Allegri ed Ivan Juric hanno scelto i loro undici per disputare questa gara.(Foto LaPresse) Notizie.comEntrambe le squadre arrivano da un pareggio, con lo stesso risultato (0-0). I bianconeri, in trasferta, contro l’Atalanta mentre i granata, in casa, ospitando l’Hellas Verona. Iniziato il secondo tempo all’Allianz Stadium.A,0-0: segui con noi il...

18.48 primo tempo che parti ad alti ritmi, tra cui la rete in fuorigioco di Kean, il Torino risponde con ...

48? Fuori Miretti e dentro Milik per la Juventus. 46? inizia il secondo tempo! 18.48 Primo tempo che parte ...

52? Gooooooooooooooooooool, Gatti , il VAR da il vantaggio alla squadra bianconera per mancanza di ...

19 - Calcio d'inizio. Prima palla giocata dalla Juventus Women 18.30 - La Juventus Women è in camppo per il riscaldamento. Ecco le immagini dal profilo X ufficiale del ...SECONDO TEMPO 0' Erroraccio di Ilic che manda in porta Kean, salva tutto Schuurs, poi la Juventus attacca e conquista il corner. Riprende in questo momento la sfida, dentro Milik per ...