Serie A | Inter-Bologna primo dei tre anticipi di oggi | le partite

...00 Monopoli U19 - Perugia U19 15:00 Padova U19 - AlbinoLeffe U19 15:00 Reggiana U19 - Parma U19 15:00 Südtirol U19 - Cittadella U19 15:00 Venezia U19 - Spal U19 15:00 ITALIA- Bologna ......- DAZN e SKY SPORT (canale 253) Cosenza - Lecco (B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254) Cadice - Girona (Liga) - DAZN Eintracht Francoforte - Lipsia (Bundesliga) - DAZN 15.00- Bologna (...

Dalla Champions alla Serie A: così Milan e Inter si rituffano nel campionato La Gazzetta dello Sport

Sono tre gli anticipi in programma oggi, sabato 7 ottobre. In campo tre big: Inter, Juventus e Milan.Genoa-Milan, partita valida per l’ottava giornata di Serie A, si gioca oggi con fischio d’inizio previsto per le 20:45 ...